За 2019 год на счета неплатежеспособных банков поступило девять миллиардов грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В январе-декабря 2019 года на счета банков, которые ликвидируются, поступило более 8,9 млрд грн. От реализации активов этих банков сумма поступлений за год составила 7,8 млрд грн, погашение кредитов - 1 млрд грн, аренды имущества - 0,1 млрд грн, погашение ценных бумаг - 0,02 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
По данным Фонда, за прошлый год больше всего средств поступило в:
- АО "Дельта Банк" - 1600000000 грн (1300000000 грн - от продажи активов);
- АО "ВТБ Банк" - 1600000000 грн (1500000000 грн - от продажи активов);
- ПАО "КБ" Надра "- 1500000000 грн (1400000000 грн - от продажи активов);
- ОАО "БАНК" Финансы и Кредит "- 800000000 грн (600000000 грн - от продажи активов);
- ОАО "Банк Форум" - 600000000 грн (почти вся сумма от продажи активов).
В декабре 2019 неплатежеспособных банков получили 1 046 900 000 грн, в т.ч. 1 000 900 000 грн - от продажи их активов. По объемам поступлений от реализации активов по итогам декабря 2019 лидировали, в частности:
- ОАО "Банк" Финансы и Кредит "- 372 400 000 грн;
- АО "Дельта Банк" - 356 500 000 грн;
- ПАО "КБ" Надра "- 180 850 000 грн;
- ОАО "Диамантбанк" - 21300000 грн;
- АО "ВТБ Банк" - 10600000 грн.
Кроме того, за декабрь 2019 году в общей сумме поступлений 42,0 млн грн составили средства от погашения кредитов; 4,0 млн грн - от аренды имущества. От погашения ценных бумаг средства в банки не поступали.
Напомним, кредиторам банков-банкротов за месяц выплатили миллиард гривен.