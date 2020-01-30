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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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За 2019 год на счета неплатежеспособных банков поступило девять миллиардов грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. В январе-декабря 2019 года на счета банков, которые ликвидируются, поступило более 8,9 млрд грн. От реализации активов этих банков сумма поступлений за год составила 7,8 млрд грн, погашение кредитов - 1 млрд грн, аренды имущества - 0,1 млрд грн, погашение ценных бумаг - 0,02 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

За 2019 год на счета неплатежеспособных банков поступило девять миллиардов грн

По данным Фонда, за прошлый год больше всего средств поступило в:

- АО "Дельта Банк" - 1600000000 грн (1300000000 грн - от продажи активов);

- АО "ВТБ Банк" - 1600000000 грн (1500000000 грн - от продажи активов);

- ПАО "КБ" Надра "- 1500000000 грн (1400000000 грн - от продажи активов);

- ОАО "БАНК" Финансы и Кредит "- 800000000 грн (600000000 грн - от продажи активов);

- ОАО "Банк Форум" - 600000000 грн (почти вся сумма от продажи активов).

В декабре 2019 неплатежеспособных банков получили 1 046 900 000 грн, в т.ч. 1 000 900 000 грн - от продажи их активов. По объемам поступлений от реализации активов по итогам декабря 2019 лидировали, в частности:

- ОАО "Банк" Финансы и Кредит "- 372 400 000 грн;

- АО "Дельта Банк" - 356 500 000 грн;

- ПАО "КБ" Надра "- 180 850 000 грн;

- ОАО "Диамантбанк" - 21300000 грн;

- АО "ВТБ Банк" - 10600000 грн.

Кроме того, за декабрь 2019 году в общей сумме поступлений 42,0 млн грн составили средства от погашения кредитов; 4,0 млн грн - от аренды имущества. От погашения ценных бумаг средства в банки не поступали.

Напомним, кредиторам банков-банкротов за месяц выплатили миллиард гривен.

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