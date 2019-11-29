Кредиторам банков-банкротов за месяц выплатили миллиард гривен

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. За октябрь 2019 года выплаты кредиторам неплатежеспособных банков составили более 1 млрд грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"В октябре 2019 года общая сумма погашенных требований кредиторов неплатежеспособных банков составила 1 151,15 млн грн", - сообщили в Фонде.

Из общего объема средств для расчета с кредиторами неплатежеспособных банков в октябре на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов было направлено 163,44 млн грн, из них 155,45 млн грн - на погашение требований НБУ.

Внеочередные выплаты НБУ осуществили следующие банки:

  • АО "Дельта Банк" - 70,43 млн грн;
  • ПАО "КБ "Надра" - 68,74 млн грн;
  • АО "Еврогазбанк" - 11,89 млн грн;
  • АО "Родовид Банк" - 4,39 млн грн.

"Всего в январе-октябре 2019 года обеспеченным кредиторам погашено требований на общую сумму 2 163,68 млн грн (в т.ч. НБУ - 1 912,82 млн грн)", - добавили в ФГВФЛ.

Общая сумма удовлетворенных за все время требований кредиторов неплатежеспособных банков по состоянию на 1 ноября 2019-го составляет 41 967,87 млн грн, из которых 10 296,66 млн грн выплачено обеспеченным кредиторам (в т.ч. 9 216,49 млн грн - НБУ), отметили в Фонде.

Также отмечается, что за октябрь 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 505,8 млн грн, из них 435,1 млн грн - от продажи активов этих банков.

Напомним, мужчине сообщили о подозрении за присвоение 400 тыс. грн Фонда гарантирования вкладов.

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