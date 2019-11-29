Кредиторам банків-банкрутів за місяць виплатили мільярд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За жовтень 2019 року виплати кредиторам неплатоспроможних банків становили понад 1 млрд грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
"У жовтні 2019 року загальна сума погашених вимог кредиторів неплатоспроможних банків становила 1 151,15 млн грн", - повідомили у Фонді.
Із загального обсягу коштів для розрахунку з кредиторами неплатоспроможних банків у жовтні на позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів було спрямовано 163,44 млн грн, з них 155,45 млн грн – на погашення вимог НБУ.
Позачергові виплати НБУ здійснили такі банки:
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- АТ "Дельта Банк" - 70,43 млн грн;
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- ПАТ "КБ "Надра" - 68,74 млн грн;
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- АТ "Єврогазбанк" - 11,89 млн грн;
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- АТ "Родовід Банк" - 4,39 млн грн.
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"Усього протягом січня-жовтня 2019 року забезпеченим кредиторам погашено вимог на загальну суму 2 163,68 млн грн (в т.ч. НБУ – 1 912,82 млн грн)", - додали у ФГВФО.
Загальна сума задоволених за весь час вимог кредиторів неплатоспроможних банків станом на 1 листопада 2019-го становить 41 967,87 млн грн, з яких 10 296,66 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам (в т.ч. 9 216,49 млн грн – НБУ), зазначили у Фонді.
Також зазначається, що за жовтень 2019 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 505,8 млн грн, із них 435,1 млн грн – від продажу активів цих банків.
Нагадаємо, чоловіку повідомили про підозру за присвоєння 400 тис. грн Фонду гарантування вкладів.