В Украине тест-системы диагностируют COVID-19 по всем штаммам

“Сейчас уже зарегистрировано 12 000 мутаций генома коронавируса, и все они корректно определяются тест-системами, которые используют в Украине. Еще в начале пандемии, по рекомендации ВОЗ, мы начали и продолжаем использовать тест-системы, которые определяют РНК вируса по нескольким фрагментам его генома. Вирус мутирует, все эти формы исследуют и сейчас отсутствуют сообщения о существенных изменениях его генома, которые бы имели существенное клиническое или диагностическое значение. Украина как партнер мировой сети эпиднадзора отдает на секвенирование и образцы коронавируса наших пациентов. Так называемый „британский штамм“ у нас не регистрировали”, — рассказал Кузин.

По его словам, появление нового штамма коронавируса никак не связано со стартом вакцинальной кампании в Великобритании.

“Во-первых, этот штамм зарегистрировали до начала программы вакцинации от коронавируса и уже исследовали. Во-вторых, например, в ЮАР, где выявлен коронавирус с похожей мутацией на британский, но который вообще с последним не связан, прививочная кампания еще не начата — но там также был зарегистрирован еще один новый штамм”, — говорит глава ЦОЗ.

Отмечается, что данные, связанные с новыми штаммами SARS-CoV-2 пока не указывают на более тяжелое течение или рост смертности, но ними действительно начинают чаще заражаться люди до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.

“Такой рост вирулентности (заразности) вызван мутацией шип-образного протеина коронавируса, которым он связывается с клетками человека, и такой вариант быстрее распространяется от человека к человеку”, — пояснил Кузин.

Напомним, в Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.