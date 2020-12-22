В Україні тест-системи діагностують COVID-19 за всіма штамами

“Наразі вже зареєстровано 12 000 мутацій геному коронавірусу, і всі вони коректно визначаються тест-системами, які використовують в Україні. Ще на початку пандемії, за рекомендацією ВООЗ, ми почали і продовжуємо використовувати тест-системи, які визначають РНК вірусу за кількома фрагментами його геному. Вірус зазнає мутацій, усі ці форми досліджують і наразі відсутні повідомлення про істотні зміни його геному, котрі мали б істотне клінічне або діагностичне значення. Україна як партнер світової мережі епіднагляду надає на секвенування і зразки коронавірусу наших пацієнтів. Так званий „британський штам“ у нас не реєстрували”, — розповів Кузін.

За його словами, поява нового штаму коронавірусу жодним чином не пов’язана зі стартом вакцинальної кампанії у Великій Британії.

“По-перше, цей штам зареєстрували до початку програми вакцинації від коронавірусу і вже дослідили. По-друге, наприклад, у ПАР, де виявлено коронавірус зі схожою мутацією до британського, але котрий взагалі з останнім не пов’язаний, вакцинальна кампанія ще не розпочата — але там також був зареєстрований ще один новий штам”, — каже очільник ЦГЗ.

Зазначається, що дані, пов’язані з новими штамами SARS-CoV-2 наразі не вказують на більш тяжкий перебіг або зростання смертності, але ними дійсно починають частіше інфікуватися люди до 60 років, у яких рідше розвиваються важкі симптоми.

“Таке зростання вірулентності (заразності) спричинено мутацією шип-подібного протеїну коронавірусу, котрим він зв’язується з клітинами людини, і такий варіант швидше поширюється від людини до людини”, — пояснив Кузін.

Нагадаємо, у Великій Британії виявлений новий штам коронавірусу, який на 70% більш заразний. Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії та Італії.