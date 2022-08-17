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В Украине стартовал нацотбор на Евровидение-2023

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Сегодня в Украине начали принимать заявки на участие в национальном отборе песенного конкурса "Евровидение-2023". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.

В Украине стартовал нацотбор на Евровидение-2023

Цитата

"В среду, 17 августа, Общественное Вещание начинает прием заявок на участие в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение". Конечный срок подачи заявок – 15 октября 2022 года", – говорится в сообщении.

Детали

Заявки на участие в нацотборе принимают через форму по ссылке.

Как отметили, впервые процесс подготовки к конкурсу стартует летом. Уже в декабре станет известно, кто представит Украину на сцене Евровидения-2023 в Великобритании.

Официальным музыкальным продюсером нацотбора станет музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой). Состав жюри для финала нацотбора и международного конкурса "Евровидение" будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.

Условия участия в нацотборе

• как и в предыдущие годы, к участию в Евровидении допускают сольных исполнителей или группы, которые уже есть или созданы специально для участия в нацотборе;

• возраст исполнителей – от 16 лет;

• количество участников коллектива – до 6 человек;

• хронометраж песни – до 3 минут;

• язык песни – любой, кроме русского;

• личное участие в прослушивании участников лонглиста является обязательным;

• финал национального отбора на Евровидение-2023 состоится в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканалов Общественного и диджитал-платформах Общественного.

Напомним

Песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится в Великобритании от имени Украины.

BBC объявило финальный список городов-претендентов на право провести Евровидение-2023.

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