В Україні стартував нацвідбір на Євробачення-2023

Пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України.
BBC оголосило фінальний список міст-претендентів на право провести Євробачення-2023.
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні в Україні почали приймати заявки на участь у національному відборі пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.
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"У середу, 17 серпня, Суспільне Мовлення розпочинає приймання заявок на участь у національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення". Кінцевий термін подачі заявок – 15 жовтня 2022 року", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Заявки на участь у нацвідборі приймають через форму за посиланням.
Як зазначили, вперше процес підготовки до конкурсу стартує влітку. Вже в грудні стане відомо, хто представить Україну на сцені Євробачення-2023 у Великій Британії.
Офіційним музичним продюсером нацвідбору стане музикант Дмитро Шуров (Pianoбой). Склад журі для фіналу нацвідбору і міжнародного конкурсу "Євробачення" визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування.
Умови участі у нацвідборі
• як і в попередні роки, до участі у Євробаченні допускають сольних виконавців або гурти, які вже є або створені спеціально для участі в нацвідборі;
• вік виконавців – від 16 років;
• кількість учасників колективу – до 6 осіб;
• хронометраж пісні – до 3 хвилин;
• мова пісні – будь-яка, крім російської;
• особиста участь у прослуховуванні учасників лонглиста є обов’язковою;
• фінал національного відбору на Євробачення-2023 відбудеться у грудні в Києві. Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі телеканалів Суспільного та на діджитал-платформах Суспільного.
Нагадаємо
Пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України.
BBC оголосило фінальний список міст-претендентів на право провести Євробачення-2023.