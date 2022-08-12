Євробачення-2023: названо міста, де можуть провести конкурс

Пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України.
Український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania посів перше місце на Євробаченні-2022.
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. BBC оголосило фінальний список міст-претендентів на право провести пісенний конкурс "Євробачення-2023". Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.
Деталі
Для проведення Євробачення-2023 розглядають такі британські міста:
– Бірмінгем;
– Глазго;
– Лідс;
– Ліверпуль;
– Манчестер;
– Ньюкасл;
– Шеффілд.
Нагадаємо
Пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України.
Український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania посів перше місце на Євробаченні-2022.