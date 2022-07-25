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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії від імені України

Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії від імені України

Київ • УНН

 • 181961 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Європейська мовна спілка (EBU) та BBC повідомили, що пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені української телерадіокомпанії Суспільне Мовлення. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву EBU.

Цитата

"Пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться не в Україні, але на підтримку України. Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами. Я впевнений, що разом ми зможемо додати українського духу цій події та вкотре об’єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей – миру, підтримки, цінування розмаїття і таланту", – зазначив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

Деталі

Представники Суспільного Мовлення співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в конкурс наступного року.

Україна, як країна-переможниця Євробачення-2022, автоматично потрапить до фіналу.

Нагадаємо

Український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania посів перше місце на Євробаченні-2022.

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