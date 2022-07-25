Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії від імені України

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"Пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться не в Україні, але на підтримку України. Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами. Я впевнений, що разом ми зможемо додати українського духу цій події та вкотре об’єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей – миру, підтримки, цінування розмаїття і таланту", – зазначив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

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Представники Суспільного Мовлення співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в конкурс наступного року.

Україна, як країна-переможниця Євробачення-2022, автоматично потрапить до фіналу.

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