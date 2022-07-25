Евровидение-2023 состоится в Великобритании от имени Украины

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"Песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится не в Украине, но в поддержку Украины. Мы благодарны нашим партнерам BBC за солидарность с нами. Я уверен, что вместе мы сможем придать украинского духа этому событию и в который раз объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей – мира, поддержки, ценения разнообразия и таланта", – отметил глава правления Общественного Вещания Николай Чернотицкий.

Детали

Представители Общественного Вещания будут сотрудничать с BBC, чтобы разработать и внедрить украинские элементы в конкурс в следующем году.

Украина, как страна-победительница Евровидения-2022, автоматически попадет в финал.

Напомним

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место на Евровидении-2022.