В Украине стартовал чемпионат мира по футболу среди диаспорных команд
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Во вторник 21 августа в Украине стартовал VII чемпионат мира по футболу среди команд украинской диаспоры. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
"Украинцы из Израиля, Испании, США, Польши (две команды), Республики Молдова, Республики Беларусь, Республики Чехии, Эстонии, Болгарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Австрии приехали в Украину на этот спортивный фестиваль", - говорится в сообщении.
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Матчи будут проходить в городе Ирпень (стадион "Чемпион", Соборная, 183, стадион УДФСУ, ул.Университетская, 31) и в поселке городского типа Гостомель (стадион "Центральный", ул.Свято-Покровская, 81).
На подготовку и проведение нынешнего чемпионата из бюджета Минмолодьспорта было выделено 250 тысяч гривен, сообщили в министерстве.
Как писал УНН, вчера в Украине стартовал IV Всеукраинский турнир по футболу "Крым - это Украина".
"Аннексия Крыма привела к прекращению развития профессионального футбола на полуострове. ФФУ решила поддержать футбольную общественность Крыма, поэтому по инициативе президента ФФУ Андрея Павелко в 2015 году мы начали проведение турнира "Крым - это Украина", который объединил юношеские футбольные команды из разных регионов", - заметил по этому поводу первый вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко.