В Україні стартував чемпіонат світу з футболу серед діаспорних команд
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У вівторок 21 серпня в Україні стартував VII чемпіонат світу з футболу серед команд української діаспори. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
“Українці з Ізраїлю, Іспанії, США, Польщі (дві команди), Республіки Молдова, Республіки Білорусь, Республіки Чехії, Естонії, Болгарії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Австрії приїхали до України на цей спортивний фестиваль”, — йдеться у повідомленні.
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Матчі проходитимуть у місті Ірпінь (стадіон “Чемпіон”, вул.Соборна, 183, стадіон УДФСУ, вул.Університетська, 31) та у селищі міського типу Гостомель (стадіон “Центральний”, вул.Свято-Покровська, 81).
На підготовку та проведення цьогорічного чемпіонату з бюджету Мінмолодьспорту було виділено 250 тисяч гривень, повідомили у міністерстві.
Як писав УНН, вчора в Україні стартував IV Всеукраїнський турнір з футболу “Крим — це Україна”.
“Анексія Криму привела до припинення розвитку професійного футболу на півострові. ФФУ вирішила підтримати футбольну громадськість Криму, тому з ініціативи президента ФФУ Андрія Павелка в 2015 році ми почали проведення турніру „Крим — це Україна “, який об’єднав юнацькі футбольні команди з різних регіонів”, — зауважив з цього приводу перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко.