В Украине упростили растаможку автомобилей. Это можно будет сделать через сервис "Дія"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволит осуществлять растаможку автомобилей через онлайн-сервис государственных услуг "Дія". Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, сообщает УНН.
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"Растаможить авто можно будет через "Дія". Правительство сегодня дало старт реализации такому экспериментальному проекту. Для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства и затягивание", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Детали
По его словам, правительство приняло постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме.
"Оплатить сбор тоже можно будет онлайн. Все очень удобно, просто и без всякой коррупции", - отметил Шмыгаль.
Добавим, что изменения касаются авто, которые классифицируются по товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД.
Дополнение
Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность для украинцев подавать документы для регистрации брака через портал государственных услуг "Дія".