В Україні спростили розмитнення автомобілів. Це можна буде зробити через "Дію"

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“Розмитнити авто можна буде через Дію. Уряд сьогодні дав старт реалізації такого експериментального проєкту. Для десятків тисяч українців ввезення авто часто перетворювалося на обмеження, незручності та затягування”, — написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, уряд ухвалив постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі.

“Оплатити збір теж можна буде онлайн. Все максимально зручно, просто і без жодної корупції”, — зазначив Шмигаль.

Додамо, що зміни стосуються авто, які класифікуються за товарною позицією 8703 згідно з УКТ ЗЕД.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість для українців подавати документи для реєстрації шлюбу через портал державних послуг “Дія”.