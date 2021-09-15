В Україні спростили розмитнення автомобілів. Це можна буде зробити через "Дію"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить здійснювати розмитнення автомобілів через онлайн-сервіс державних послуг “Дія”. Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду, повідомляє УНН.
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“Розмитнити авто можна буде через Дію. Уряд сьогодні дав старт реалізації такого експериментального проєкту. Для десятків тисяч українців ввезення авто часто перетворювалося на обмеження, незручності та затягування”, — написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
Деталі
За його словами, уряд ухвалив постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі.
“Оплатити збір теж можна буде онлайн. Все максимально зручно, просто і без жодної корупції”, — зазначив Шмигаль.
Додамо, що зміни стосуються авто, які класифікуються за товарною позицією 8703 згідно з УКТ ЗЕД.
Доповнення
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість для українців подавати документи для реєстрації шлюбу через портал державних послуг “Дія”.