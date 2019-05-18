В Украине сегодня отмечают День науки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В третью субботу мая в Украине отмечается профессиональный праздник работников науки, а именно День науки. Основан этот праздник еще 14 февраля 1997 года Указом Президента. В этом году он приходится на 18 мая. Об этом говорится на сайте Профсоюза работников образования и науки Украины, передает УНН.
Этот праздник призван почтить научные традиции, достижения украинских ученых и напомнить, что именно наука является основой интеллектуального потенциала нации и ее будущего.
К этому дню во всех уголках Украины проходят недели науки и мероприятия, направленные на популяризацию науки.
Напомним, сегодня 18 мая в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа и отмечают День Европы.
Также сегодня впервые в Украине празднуют День резервиста.