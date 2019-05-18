В Україні сьогодні відзначають День Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Щорічно у третю суботу травня, починаючи з 2003 року, в Україні відзначають День Європи. Про це повідомляє УНН.
День Європи — свято, що відзначається в країнах Європейського Союзу 9 травня. Цей день, разом з єдиною валютою (євро), прапором і гімном, є символом ЄС як політичної сили.
Європейський Союз затвердив 9 травня як День Європи на саміті в Мілані 1985 р., вирішивши увічнити день проголошення Декларації Шумана. Також 9 травня вважається Днем народження Європейського Союзу.
Свято було встановлено в Україні "…враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію…" згідно з указом президента України Леоніда Кучми "Про День Європи" від 19 квітня 2003 р. № 339/2003.
День Європи мешканці України відзначають день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту.
Україна — єдина держава не член ЄС, яка на державному рівні відзначає День Європи.
Нагадаємо, у Києві вносяться зміни у роботу пасажирського транспорту на час проведення заходів до Дня Європи 19 травня.