В Украине сегодня отмечают День Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Ежегодно в третью субботу мая, начиная с 2003 года, в Украине отмечают День Европы. Об этом сообщает УНН.
День Европы - праздник, отмечаемый в странах Европейского Союза 9 мая. Этот день, вместе с единой валютой (евро), флагом и гимном, является символом ЕС как политической силы.
Европейский Союз утвердил 9 мая как День Европы на саммите в Милане в 1985 году, решив увековечить день провозглашения Декларации Шумана. Также 9 мая считается Днем рождения Европейского Союза.
Праздник был установлен в Украине "... учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию ..." согласно указу президента Украины Леонида Кучмы "О Дне Европы" от 19 апреля 2003 года № 339/2003.
В День Европы жители Украины отмечают день общих ценностей, общей истории всех наций континента.
Украина - единственная государство не член ЕС, которая на государственном уровне отмечает День Европы.
Напомним, в Киеве вносятся изменения в работу пассажирского транспорта на время проведения мероприятий ко Дню Европы 19 мая.
Напомним, в Киеве вносятся изменения в работу пассажирского транспорта на время проведения мероприятий ко Дню Европы 19 мая.