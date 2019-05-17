Через проведення заходів до Дня Європи у Києві змінили рух пасажирського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Києві вносяться зміни у роботу пасажирського транспорту на час проведення заходів до Дня Європи 19 травня. Про це попередили у прес-службі КМДА, передає УНН.
"19 травня із 19:30 до 21:30 у зв’язку із проведенням заходів із нагоди відзначення Дня Європи на Софійській площі із відповідною забороною руху всіх видів транспортних засобів уздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Малою Житомирською та на вул. Володимирській (від перехрестя з вул. Рейтарською до перехрестя з вул. Великою Житомирською), вносяться зміни у роботу наземного громадського транспорту", - сказано у повідомленні.
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Тож цього дня з 19:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 21:30) рух транспорту організовується так:
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- тролейбуси маршруту № 6 – від Мінського масиву до станції метро "Лук’янівська";
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- тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 – відповідно від вулиці Академіка Туполєва та вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
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- автобуси маршруту № 24 – від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Площа Льва Толстого";
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- автобуси маршруту № 114 – на ділянках від вулиці Милославської до стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Площа Льва Толстого".
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Нагадаємо, у суботу, 18 травня, з обіду, передбачається перекриття руху транспорту по вулиці Хрещатик у зв’язку з проведенням фестивалю MotoOpenFest.