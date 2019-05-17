У Києві можуть обмежити роботу станцій метро у суботу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У суботу, 18 травня, можливі обмеження у роботі станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.
"Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".
Нагадаємо, львів'яни просять побудувати метро у місті. Відповідне звернення зареєстровано у єдиній системі місцевих петицій.
Нагадаємо, кияни просять залишити жетони у столичному метрополітені.
Нагадаємо, у столичному метро до кінця року виведуть із користування жетони.