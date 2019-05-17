В Киеве могут ограничить работу станций метро в субботу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В субботу, 18 мая, ограничения в работе станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.
"Да, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Напомним, львовяне просят построить метро в городе. Соответствующее обращение зарегистрировано в единой системе местных птицей.
Напомним, киевляне просят оставить жетоны в столичном метрополитене.
Напомним, в столичном метро до конца года выведут из пользования жетоны.