"Да, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, львовяне просят построить метро в городе. Соответствующее обращение зарегистрировано в единой системе местных птицей.



Напомним, киевляне просят оставить жетоны в столичном метрополитене.



Напомним, в столичном метро до конца года выведут из пользования жетоны.