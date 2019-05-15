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У Львові просять побудувати метро

У Львові просять побудувати метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Львів'яни просять побудувати метро у місті. Відповідне звернення зареєстровано у єдиній системі місцевих петицій, передає УНН.

"Ідея метрополітену має право на життя, але станом на сьогоднішній день цей проект заморожений, тому я прошу його розморозити і почати роботи щодо проектування. І хоча б до 2022 року почати будівництво", - написано в петиції.

Автор електронного звернення зазначає, що Львів перевантажений, враховуючи затори та дуже велику кількість громадського та приватного транспорту, та пропонує розморозити проект Львівського метрополітену.

Він зауважив, що зараз метро у Львові побудувати легше, ніж 25 років тому, оскільки з'явилися нові технології.

Нагадаємо, кияни просять залишити жетони у столичному метрополітені.

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