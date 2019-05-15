У Львові просять побудувати метро
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Львів'яни просять побудувати метро у місті. Відповідне звернення зареєстровано у єдиній системі місцевих петицій, передає УНН.
"Ідея метрополітену має право на життя, але станом на сьогоднішній день цей проект заморожений, тому я прошу його розморозити і почати роботи щодо проектування. І хоча б до 2022 року почати будівництво", - написано в петиції.
Автор електронного звернення зазначає, що Львів перевантажений, враховуючи затори та дуже велику кількість громадського та приватного транспорту, та пропонує розморозити проект Львівського метрополітену.
Він зауважив, що зараз метро у Львові побудувати легше, ніж 25 років тому, оскільки з'явилися нові технології.
Нагадаємо, кияни просять залишити жетони у столичному метрополітені.