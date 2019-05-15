Во Львове просят построить метро
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Львовяне просят построить метро в городе. Соответствующее обращение зарегистрировано в единой системе местных петиций, передает УНН.
"Идея метрополитена имеет право на жизнь, но на сегодняшний день этот проект заморожен, поэтому я прошу его разморозить и начать работы по проектированию. И хотя бы до 2022 года начать строительство", - говорится в петиции.
Автор электронного обращения отмечает, что Львов перегружен, учитывая пробки и очень большое количество общественного и частного транспорта, и предлагает разморозить проект Львовского метрополитена.
Он отметил, что сейчас метро во Львове построить легче, чем 25 лет назад, поскольку появились новые технологии.
Напомним, киевляне просят оставить жетоны в столичном метрополитене.