Из-за проведения мероприятий ко Дню Европы в Киеве изменили движение пассажирского транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Киеве вносятся изменения в работу пассажирского транспорта на время проведения мероприятий ко Дню Европы 19 мая. Об этом предупредили в пресс-службе КГГА, передает УНН.
"19 мая с 19:30 до 21:30 в связи с проведением мероприятий по случаю Дня Европы на Софийской площади с соответствующей запретом движения всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской), вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта", - говорится в сообщении.
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Поэтому в этот день с 19:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 21:30) движение транспорта организуется следующим образом:
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- троллейбусы маршрута № 6 - от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";
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- троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 - соответственно от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
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- автобусы маршрута № 24 - от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого";
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- автобусы маршрута № 114 - на участках от улицы Милославской до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого".
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Напомним, в субботу, 18 мая, с обеда, предусматривается перекрытие движения транспорта по улице Крещатик в связи с проведением фестиваля MotoOpenFest.