Завтра перекриють рух транспорту на вулиці Хрещатик
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Завтра, 18 травня, з обіду, у зв’язку з проведенням фестивалю “MotoOpenFest” передбачається перекриття руху транспорту по вулиці Хрещатик. Про це УНН повідомляє з посиланням на Facebook сторінку Центру організації дорожнього руху міста Києва.
“18 травня, у суботу, в рамках проведення відкриття Третього фестивалю „MotoOpenFest“ передбачається перекриття руху транспорту по вулиці Хрещатик з 13:00 до 16:00 на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської (Майдан Незалежності)”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також рух Хрещатиком буде традиційно перекрито з 19:00 до 22:00.
Нагадаємо, у суботу, 18 травня, можливі обмеження у роботі станцій метро “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.