Завтра перекроют движение транспорта по улице Крещатик
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Завтра, 18 мая, с обеда, в связи с проведением фестиваля "MotoOpenFest" предусматривается перекрытие движения транспорта по улице Крещатик. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Facebook страницу Центра организации дорожного движения города Киева.
"18 мая, в субботу, в рамках проведения открытия Третьего фестиваля "MotoOpenFest" предусматривается перекрытие движения транспорта по улице Крещатик с 13:00 до 16:00 на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской (Майдан Независимости)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также движение по Крещатику будет традиционно перекрыто с 19:00 до 22:00.
Напомним, в субботу, 18 мая, возможны ограничения в работе станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".