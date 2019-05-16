У Києві підвищать тарифи на воду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Києві підвищать тарифи на водопостачання та водовідведення до 2020 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на “Київводоканал”.
“ПрАТ “АК „Київводоканал“ інформує споживачів про намір здійснити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на 2020 рік”, — йдеться у повідомленні.
Розрахунки планованих тарифів на 2020 рік проведені на підставі та виключно відповідно до вимог діючого законодавства України та постанов національного Регулятора.
Таким чином, пропозиції ПрАТ “АК “Київводоканал” щодо встановлення на 2020 рік тарифів наступні:
— встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва у розмірі 25,13 грн (у т. ч. ПДВ 4,19 грн) за 1 куб. м, з них:
14,04 грн (у т. ч. ПДВ 2,34 грн) за 1 куб. м водопостачання;
11,09 грн (у т. ч. ПДВ 1,85 грн) за 1 куб. м водовідведення;
— встановити для мешканців багатоповерхових будинків тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у розмірі 27,49 грн (у т. ч. ПДВ 4,58 грн), з них:
15,35 грн (у т. ч. ПДВ 2,56 грн) за 1 куб. м водопостачання;
12,14 грн (у т. ч. ПДВ 2,02 грн) за 1 куб. м водовідведення.
Нагадаємо, протягом квітня в Україні незначно зросла вартість житлово-комунальних послуг за рахунок підняття тарифів на водопостачання та водовідведення, а також на утримання будинків та прибудинкових територій.