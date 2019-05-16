В Киеве повысят тарифы на воду

"АО "АК "Киевводоканал" информирует потребителей о намерении осуществить повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2020 год", - говорится в сообщении.

Расчеты планируемых тарифов на 2020 год проведены на основании и исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и постановлений национального регулятора.

Таким образом, предложения ЗАО "АК "Киевводоканал" по установлению на 2020 год тарифов:

- установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 25,13 грн (в т. Ч. НДС 4,19 грн) за 1 куб. м, из них:

14,04 грн (в т. ч. НДС 2,34 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

11,09 грн (в т. ч. НДС 1,85 грн) за 1 куб. м водоотведения;

- установить для жителей многоэтажных домов тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 27,49 грн (в т. Ч. НДС 4,58 грн), из них:

15,35 грн (в т. ч. НДС 2,56 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

12,14 грн (в т. ч. НДС 2,02 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Напомним, в течение апреля в Украине незначительно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг за счет повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение, а также на содержание домов и придомовых территорий.