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7 марта, 15:45 • 86469 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98858 просмотра

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7 марта, 08:52 • 123664 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111807 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137892 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144667 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

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В Киеве повысят тарифы на воду

В Киеве повысят тарифы на воду

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. В Киеве повысят тарифы на водоснабжение и водоотвод до 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Киевводоканал".

"АО "АК "Киевводоканал" информирует потребителей о намерении осуществить повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2020 год", - говорится в сообщении.

Расчеты планируемых тарифов на 2020 год проведены на основании и исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и постановлений национального регулятора.

Таким образом, предложения ЗАО "АК "Киевводоканал" по установлению на 2020 год тарифов:

- установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 25,13 грн (в т. Ч. НДС 4,19 грн) за 1 куб. м, из них:

14,04 грн (в т. ч. НДС 2,34 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
11,09 грн (в т. ч. НДС 1,85 грн) за 1 куб. м водоотведения;

- установить для жителей многоэтажных домов тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 27,49 грн (в т. Ч. НДС 4,58 грн), из них:

15,35 грн (в т. ч. НДС 2,56 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
12,14 грн (в т. ч. НДС 2,02 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Напомним, в течение апреля в Украине незначительно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг за счет повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение, а также на содержание домов и придомовых территорий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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