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Сьогодні вперше в Україні святкують День резервіста

Сьогодні вперше в Україні святкують День резервіста

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Сьогодні, 18 травня, Україна вперше святкує професійне свято резервістів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

“Вітаю вас з Днем резервіста України. 18 травня цього року Україна вперше святкує професійне свято резервістів — громадян, які сумлінно виконали свій конституційний обов’язок, проявили відвагу, героїзм та стійкість під час захисту незалежності та територіальної цілісності України, і сьогодні знаходяться у готовності в будь-який час знову стати до лав українського війська. Бажаю кожному воїну-резервісту міцного здоров’я, родинного щастя та успіхів в ім’я зміцнення обороноздатності держави!” — привітав українських резервістів міністр оборони Степан Полторак.

Саме 18 травня чотири роки тому за Указом Президента України було розпочато формування оперативного резерву, який, за словами міністра оборони, є надійною складовою Збройних Сил України.

Як повідомляв УНН, сьогодні 18 травня в Україні вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу та відзначають День Європи.

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