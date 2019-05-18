Сегодня впервые в Украине празднуют День резервиста
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Сегодня, 18 мая, Украина впервые отмечает профессиональный праздник резервистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
“Поздравляю вас с Днем резервиста Украины. 18 мая этого года Украина впервые отмечает профессиональный праздник резервистов — граждан, которые добросовестно выполнили свой конституционный долг, проявили отвагу, героизм и стойкость при защите независимости и территориальной целостности Украины, и сегодня находятся в готовности в любое время снова вступить в ряды украинской армии. Желаю каждому воину-резервисту крепкого здоровья, семейного счастья и успехов во имя укрепления обороноспособности государства!” — поздравил украинских резервистов министр обороны Степан Полторак.
Именно 18 мая четыре года назад по Указу Президента Украины было начато формирование оперативного резерва, который, по словам министра обороны, является надежной составляющей Вооруженных Сил Украины.
Как сообщал УНН, сегодня 18 мая в Украине чествуют память жертв геноцида крымскотатарского народа и отмечают День Европы.