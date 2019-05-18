В Україні сьогодні відзначають День науки

КИЇВ. 18 травня. УНН. У третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято працівників науки, а саме День науки. Започатковане це свято ще 14 лютого 1997 року Указом Президента. Цьогоріч він припадає на 18 травня. Про це йдеться на сайті Профспілки працівників освіти й науки України, передає УНН.