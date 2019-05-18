В Україні сьогодні відзначають День науки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято працівників науки, а саме День науки. Започатковане це свято ще 14 лютого 1997 року Указом Президента. Цьогоріч він припадає на 18 травня. Про це йдеться на сайті Профспілки працівників освіти й науки України, передає УНН.
Це свято покликане вшанувати наукові традиції, досягнення українських вчених й нагадати, що саме наука є основою інтелектуального потенціалу нації та її майбутнього.
До цього дня в усіх куточках України проходять тижні науки та заходи спрямовані на популяризацію науки.
Нагадаємо, сьогодні 18 травня в Україні вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу та відзначають День Європи.
Також сьогодні вперше в Україні святкують День резервіста.