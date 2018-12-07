В Украине служит более трех тысяч женщин-офицеров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Вооруженных силах Украины служит около 30 тысяч женщин, из них около 3 тысяч - в звании офицера. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время форума в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Сегодня в Украине, в Вооруженных силах, работают более 30 тысяч женщин, из них более трех тысяч - офицеры", - отметил Президент.
По его словам, около 70 женщин в украинской армии носят воинское звание полковника, которые присвоены на основе добросовестной службы и высокого профессионализма.
При этом он отметил, что в этом году звание генерала было присвоено женщине - впервые за историю независимой Украины. Так, начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей стала генерал-майором.
Напомним, 27 октября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях".
Словения стала первой страной НАТО, в которой женщина возглавила Генеральный штаб армии.