В Україні служить більше трьох тисяч жінок-офіцерів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Збройних силах України служить близько 30 тисяч жінок, з них близько 3 тисяч – у званні офіцера. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час форуму в Києві, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні в Україні, у Збройних силах, працюють більше 30 тисяч жінок, з них більше трьох тисяч - офіцери", - зазначив Президент.
За його словами, близько 70 жінок в українській армії носить військове звання полковника, які присвоєні на основі сумлінної служби і високого професіоналізму.
При цьому він зазначив, що цього року звання генерала було присвоєно жінці – вперше за історію незалежної України. Так, начальник Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей стала генерал-майором.
Нагадаємо, 27 жовтня набув чинності закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях".
Словенія стала першою країною НАТО, в якій жінка очолила Генеральний штаб армії.