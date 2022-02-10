В Украине сократилось поголовье свиней - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. По состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 5,5 млн голов свиней, что на 5,8% меньше, чем в январе 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, существенно сократилось поголовье свиней, которых держат хозяйства населения — на 11%, до 2,2 млн.
Незначительно, но упало поголовье свиней, которых держат отечественные предприятия — на 2,5%, до 3,5 млн.
Добавим, что больше всего свиней, традиционно, держат предприятия Киевской (560 тыс.) и Донецкой (378 тыс.) областей.
Добавим
За прошлый год Украина увеличила импорт свинины на 45%, что свидетельствует о том, что украинская свинина активно замещается иностранным.
Тем временем Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса, в частности свинины, до 500 граммов в неделю.