В Україні скоротилося поголів'я свиней - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Станом на 1 січня 2022 року в Україні нараховувалося 5,5 млн голів свиней, що на 5,8% менше, ніж у січні 2021 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, суттєво скоротилося поголів’я свиней, яких тримають господарства населення — на 11%, до 2,2 млн.
Незначно, але впало поголів’я свиней, яких тримають вітчизняні підприємства — на 2,5%, до 3,5 млн.
Додамо, що найбільше свиней, традиційно, тримають підприємства Київської (560 тис.) та Донецької (378 тис.) областей.
Додамо
За минулий рік Україна збільшила імпорт свинини на 45%, що свідчить про те що українська свинина активно заміщується іноземною.
Тим часом МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса, зокрема свинини, до 500 грамів на тиждень.