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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Україні скоротилося поголів'я свиней - Держстатистики

В Україні скоротилося поголів'я свиней - Держстатистики

Київ • УНН

 • 61527 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Станом на 1 січня 2022 року в Україні нараховувалося 5,5 млн голів свиней, що на 5,8% менше, ніж у січні 2021 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, суттєво скоротилося поголів’я свиней, яких тримають господарства населення — на 11%, до 2,2 млн.

Незначно, але впало поголів’я свиней, яких тримають вітчизняні підприємства — на 2,5%, до 3,5 млн.

Додамо, що найбільше свиней, традиційно, тримають підприємства Київської (560 тис.) та Донецької (378 тис.) областей.

Додамо

За минулий рік Україна збільшила імпорт свинини на 45%, що свідчить про те що українська свинина активно заміщується іноземною.

Тим часом МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса, зокрема свинини, до 500 грамів на тиждень.

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