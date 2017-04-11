В Украине сильная правовая позиция в Стокгольмском арбитраже - В.Гройсман

“Я не хочу прогнозировать решение суда, я думаю, что у нас достаточно прочная правовая позиция, но не могу ничего предвидеть. Суд будет определяться, мы уважаем решение суда, если мы выиграем — справедливость восстановится по отношению к Украине”, — сказал В.Гройсман.

При этом Премьер напомнил, что Россия подала иск в Стокгольмский арбитражный суд о возмещении за невыполнение условий газового контракта 2009 года, который подписала экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

Также В.Гройсман пошутил, что в случае проигрыша в арбитраже придется “передать Ю.Тимошенко России”.

“Если не дай Бог будет другое решение суда — это десятки миллиардов долларов, которые не могут быть предъявлены на мой взгляд ... Ну, придется передать Тимошенко вместо денег (России — ред). Если она подписала, то пусть несет за это ответственность, чего за это должны платить все украинские граждане”, - сказал В.Гройсман.

Как сообщал УНН, в “Нафтогазе” предупредили о банкротстве, если проиграют суд “Газпрома”.