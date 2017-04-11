В України сильна правова позиція в Стокгольмському арбітражі - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Україна має сильну правову позицію у Стокгольмському арбітражному суді щодо позову Росії у газовій справі. Про це в ході підсумкової прес-конференції заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Я не хочу прогнозувати рішення суду, я думаю, що у нас достатньо міцна правова позиція, але не можу нічого передбачати. Суд буде визначитися, ми поважаємо рішення суду, якщо ми виграємо — справедливість відновиться по відношенню до України”, — сказав В.Гройсман.
При цьому Прем’єр нагадав, що Росія подала позов у Стокгольмський арбітражний суд про відшкодування за невиконання умов газового контракту 2009 року, який підписала екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.
Також В.Гройсман пожартував, що в разі програшу в арбітражі доведеться “передати Ю.Тимошенко Росії”.
“Якщо не дай Бог буде інше рішення суду — це десятки мільярдів доларів, які не можуть бути пред’явлені на мій погляд... Ну, прийдеться передати Тимошенко замість грошей (Росії - ред). Якщо вона підписала, то нехай несе за це відповідальність, чого за це мають платити всі українські громадяни”, — сказав В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, у "Нафтогазі" попередили про банкрутство, якщо програють суд "Газпрому".