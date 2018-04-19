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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине ежегодно обжалуется 15% судебных решений - Верховный суд

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Украине судьи ежегодно рассматривают около 3 млн дел, из которых обжалуются только 15%. Об этом на конференции в Киеве сказала Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, передает УНН.

В Украине ежегодно обжалуется 15% судебных решений - Верховный суд

"По лучшим прогнозам, у нас наблюдается примерно 15% доверия населения к судебной системе. Вы знаете, что были и другие прогнозы. Мы не хотим на них ориентироваться, потому что хочется с оптимизмом смотреть вперед. Но хочу отметить, что судьи ежегодно рассматривают около 3 млн дел. Обжалуется из них только 15%. Таким образом мы понимаем, что не все решения не нравятся людям - с большинством решений они все же согласны или принимают их. Отменяется решений еще меньше, но это не снимает с нас ответственности за то, как люди относятся к суду", - сказала она.

По словам Данишевской, за авторитет судебной власти и за доверие к судьям и судам борется не только Украина. Уровень доверия к суду в таких соседних странах как Польша и Словакия превышает украинский лишь на несколько процентов, так же как и в некоторых западных странах таких, как Италия (27%), Португалия (27%) или Испания (30%).

Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины в 2017 году смог рассмотреть только 22% из необходимого количества конституционных представлений, 77% процентов из необходимого объема конституционных жалоб.

Украинские Национальные Новости

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