В Україні щороку оскаржується 15% судових рішень - Верховний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Україні судді щороку розглядають близько 3 млн справ, з яких оскаржуються лише 15%. Про це на конференції в Києві сказала Голова Верховного Суду Валентина Данішевська, передає УНН.
"За найкращими прогнозами, маємо приблизно 15% довіри населення до судової системи. Ви знаєте, що були й інші прогнози. Не хочемо на них орієнтуватись, тому що хочеться з оптимізмом дивитись вперед. Але хочу зазначити, що судді щороку розглядають близько 3 млн справ. Оскаржується з них лише 15%. Таким чином ми розуміємо, що не всі рішення не подобаються людям - з більшістю рішень вони все ж згодні або приймають їх. Скасовується рішень ще менше, але це не знімає з нас відповідальності за те, як люди ставляться до суду", - сказала вона.
За словами Данішевської, за авторитет судової влади і за довіру до суддів і судів бореться не лише Україна. Рівень довіри до суду в таких сусідських країнах як Польща і Словаччина перевищує український лиш на декілька відсотків, так само як і у деяких західних країнах таких, як Італія (27%), Португалія (27%) або Іспанія (30%).
Як повідомляв УНН, Конституційний суд України у 2017 році зміг розглянути лише 22% з необхідної кількості конституційних подань, 77% відсотків з необхідного об’єму конституційних скарг.