В Украине ежедневно умирают 10 больных туберкулезом

"В Украине 10 пациентов с туберкулезом умирают каждый день. А Всемирная организация здравоохранения говорит, что мы должны излечивать 90% пациентов, то есть это заболевание абсолютно излечимо. А что же у нас в Украине? Пациенты с чувствительным туберкулезом излечиваются только в 76% случаев, пациенты с мультирезистентным туберкулезом или с устойчивостью к основным противотуберкулезным препаратам излечиваются только в половине случаев, а пациенты с широкой устойчивостью - к сожалению, только каждый третий", - сообщила Терлеева.

По ее словам, пациенты, которые лечатся от туберкулеза всего в течение нескольких дней, становятся абсолютно безопасным и могут лечиться амбулаторно. Несмотря на то, в Украине только 23% пациентов с чувствительным туберкулезом лечатся амбулаторно, только 13% - с устойчивым туберкулезом. Курс лечения может составлять от 6 до 20 и более месяцев.

В то же время Терлеева отметила, что все же количество больных туберкулезом за последние годы уменьшилось.

"На протяжении последних 10 лет мы отслеживаем четкую тенденцию к снижению заболеваемости туберкулезом и среди общего населения она составляет 2,5%, тогда как среди детского населения она составляет 4,4% ежегодного снижения заболеваемости", - отметила чиновница.

Как сообщал УНН, в Украине за 8 лет удвоилось количество случаев устойчивого к лекарствам туберкулеза.

В январе 2019 года в Украине официально зарегистрирован 2461 случай туберкулеза.

К слову, киевлянам предложили сделать бесплатную флюорографию.