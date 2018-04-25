В Украине самогонный аппарат беспрепятственно торгуют в Интернете

Стоимость самогонного аппарата зависит от его объема. И в сети можно найти и свободно приобрести оборудование для изготовления алкоголя на любой вкус и кошелек. Например, аппарат на 20 литров обойдется покупателю в 5-6 тыс. грн, на 30 литров - 6 тыс. 250 грн, на 50 литров - 6 тыс. 750 грн.

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Для эксперимента УНН решил "купить" самогонный аппарат на 20 литров через интернет-ресурс "AquaGradus". Это оказалось довольно просто.

Менеджер компании пояснил, что в бытовых условиях выбранный нами самогонный аппарат позволяет "перегонять" около 4-5 литров самогона в час.

"Среди привилегий этой модели - бесплатная доставка. Также самогонный аппарат удобен тем, что его легко разобрать и помыть", - уточнил продавец.

Более того, как выяснили журналисты, продавцы самогонных аппаратов могут просчитать период окупаемости вложений потенциального покупателя и составить почти бизнес-план по производству и реализации произведенной продукции.

Вместе с тем, в Украине за самогоноварение предусмотрена ответственность. Штрафы за такой вид деятельности в промышленных масштабах могут достигать десятков тысяч гривен.

Изготовление самогона для собственных нужд также наказуемо. Предусмотрена административная ответственность. Штраф за приобретение самогона составляет от трех до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Штраф за приобретение самогона - от одного до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНН, каждый украинец в среднем тратит на алкоголь 600 грн.

Также заметим, что уровень легального производства алкоголя в стране падает уже третий год подряд. При этом растет оборот нелегальных напитков. По разным оценкам доля теневого сектора алкогольного рынка составляет от 50 до 70%.