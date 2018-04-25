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В Україні самогонними апаратами безперешкодно торгують в Інтернеті

Київ • УНН

 • 18494 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Усього за кілька тисяч гривень українці можуть вільно придбати в Інтернеті самогонні апарати будь-якої промислової потужності. Ціна устаткування стартує від 5 тис. грн, передає УНН.

В Україні самогонними апаратами безперешкодно торгують в Інтернеті

Вартість самогонного апарату залежить від його об’єму. І в мережі можна знайти та вільно придбати устаткування для виготовлення алкоголю на будь-який смак і гаманець. Наприклад, апарат на 20 літрів обійдеться покупцеві в 5-6 тис. грн, на 30 літрів — 6 тис. 250 грн, на 50 літрів — 6 тис. 750 грн.

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Задля експерименту УНН вирішив “купити” самогонний апарат на 20 літрів через інтернет-ресурс “AquaGradus”. Це виявилося досить просто.

Менеджер компанії пояснив, що в побутових умовах обраний нами самогонний апарат дозволяє “переганяти” близько 4-5 літрів самогону на годину.

“Серед привілеїв цієї моделі — безкоштовна доставка. Також самогонний апарат зручний тим, що його легко розібрати і помити”, — уточнив продавець.

Більш того, як з’ясували журналісти, продавці самогонних апаратів можуть прорахувати період окупності вкладень потенційного покупця, і скласти мало не бізнес-план з виробництва і реалізації виготовленої продукції.

Разом з тим, в Україні за самогоноваріння передбачена відповідальність. Штрафи за такий вид діяльності у промислових масштабах можуть сягати десятки тисяч гривень.

Виготовлення самогону для власних потреб також карається. Передбачена адміністративна відповідальність. Штраф за придбання самогону становить від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штраф за придбання самогону — від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв УНН, кожен українець в середньому витрачає на алкоголь 600 грн.

Також зауважимо, що рівень легального виробництва алкоголю в країні падає вже третій рік поспіль. Натомість зростає обіг нелегальних напоїв. За різними оцінками частка тіньового сектору алкогольного ринку становить від 50 до 70%.

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