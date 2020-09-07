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В Украине начали создание Национальной экономической стратегии-2030

Киев • УНН

 • 14155 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Украине будет создано 20 рабочих групп с привлечением специалистов для успешного создания Национальной экономической стратегии-2030. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В Украине начали создание Национальной экономической стратегии-2030

"Сегодня, 7 сентября, под председательством министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко состоялось учредительное заседание рабочей группы по разработке Национальной экономической стратегии-2030", - говорится в сообщении.

Сообщается, что стратегия является инициативой Президента и Премьер-министра Украины. Согласно поручению главы Правительства, Центр экономического восстановления является платформой и координатором по ее разработке.

"Украине безотлагательно нужно отойти от модели развития, в которой конкурентные преимущества обусловлены преимущественно использованием природных ресурсов и дешевой рабочей силы. Вместо этого мы должны построить инновационную модель, приоритетами которой является развитие и торговли продукцией с более высокой добавленной стоимостью, высокий технологический уровень производства, квалифицированная высокооплачиваемая рабочая сила, экономия энергии и других видов природных ресурсов и новаторский стиль управления. Именно на такой путь развития и должна быть направлена наша стратегия", - заявил министр.

Он добавил, что официальному старту предшествовала соответствующая работа экспертных организаций, научных учреждений и правительственных учреждений. Сама работа над Стратегией начнется с определения конкретных экономических показателей, которых нужно будет достичь стране.

Отмечается, что Национальная экономическая стратегия - это главные векторы, по которым будет развиваться Украина: стимулы для промышленности, стимулы для агросектора, стимулы для добычи, транспортные коридоры, стимулы для IT и R& D, стимулы для инфраструктуры и внутренних перевозок, стимулы для энергетического сектора.

Инициативы, заложенные в стратегии, будут выделены в государственные целевые программы и начнут реализовываться уже с 2021 года.

Так, для успешной разработки Стратегии на платформе Центра экономического восстановления будет создано 20 рабочих групп с привлечением специалистов Правительства, министерств, аналитических центров, институтов, международных организаций, бизнеса и бизнес-ассоциаций.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал представителям бизнеса о 5 крупных евроинтеграционных шагах и реформах правительства, которые помогут внедрить лучшие европейские практики в Украине.

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