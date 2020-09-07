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В Україні розпочали створення Національної економічної стратегії-2030

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Україні буде створене 20 робочих груп із залученням фахівців для успішного створення Національної економічної стратегії-2030. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України.

В Україні розпочали створення Національної економічної стратегії-2030

“Сьогодні, 7 вересня, під головуванням Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка відбулося установче засідання робочої групи з розробки Національної економічної стратегії-2030”, — сказано у повідомленні.

Повідомляється, що стратегія є ініціативою Президента та Прем’єр-міністра України. Згідно з дорученням голови Уряду, Центр економічного відновлення є платформою та координатором з її розробки.

“Україні невідкладно треба відійти від моделі розвитку, в якій конкурентні переваги зумовлені переважно використанням природних ресурсів та дешевої робочої сили. Натомість ми маємо побудувати інноваційну модель, пріоритетами якої є розвиток виробництва та торгівлі продукцією з вищою доданою вартістю, високий технологічний рівень виробництва, кваліфікована високооплачувана робоча сила, економія енергії та інших видів природних ресурсів і новаторський стиль управління. Саме на такий шлях розвитку й має бути направлена наша стратегія”, — заявив Міністр.

Він додав, що офіційному старту передувала відповідна робота експертних організацій, наукових установ і урядових інституцій. Сама робота над Стратегією розпочнеться з визначення конкретних економічних показників, яких потрібно буде досягти країні.

Зазначається, що Національна економічна стратегія — це головні вектори, за якими буде розвиватися Україна: стимули для промисловості, стимули для агросектору, стимули для видобування, транспортні коридори, стимули для IT та R&D, стимули для інфраструктури та внутрішніх перевезень, стимули для енергетичного сектору.

Ініціативи, закладені у стратегії, будуть виділені у державні цільові програми і почнуть реалізовуватися вже з 2021 року.

Так, задля успішної розробки Стратегії на платформі Центру економічного відновлення буде створене 20 робочих груп із залученням фахівців Уряду, Міністерств, аналітичних центрів, інститутів, міжнародних організацій, бізнесу та бізнес-асоціацій.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів представникам бізнесу про 5 великих євроінтеграційних кроків та реформ уряду, які допоможуть впровадити найкращі європейські практики в Україні.

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