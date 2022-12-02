В Украине приступили к финансированию пенсий за декабрь
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине начали финансирование пенсий за декабрь, за день направили на эти цели более миллиарда гривен, сообщили в Пенсионном фонде Украины, пишет УНН.
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"Согласно утвержденному графику, 1 декабря начато финансирование выплаты пенсий за декабрь. На пенсионные выплаты через АО “Укрпочта” направлено 1,3 млрд грн", - сообщили в ПФУ.
Дополнение
Пенсионный фонд Украины 1 декабря провел плановые перерасчеты пенсий, которые производятся автоматически без дополнительных обращений пенсионеров.