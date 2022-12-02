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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Україні провели черговий перерахунок пенсій: кому підвищать

В Україні провели черговий перерахунок пенсій: кому підвищать

Київ • УНН

 • 1934423 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Пенсійний фонд України (ПФУ) 1 грудня провів планові перерахунки пенсій, які проводяться автоматично без додаткових звернень пенсіонерів. Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.

Деталі 

З 1 грудня було здійснено перерахунок пенсій у зв’язку з:

  • підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 2 027 грн до 2 093 грн (це стосується, зокрема, мінімальної пенсійної виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника, підвищення пенсій ветеранам війни та членам сімей загиблих та померлих ветеранів війни тощо);
  • встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам з повним страховим стажем (30 років для жінок/35 років для чоловіків) віком до 70 років, які отримують страхові пенсії, на рівні 2500 грн або пропорційно наявному страховому стажу (якщо менший, ніж мінімальний), виходячи з розміру 2500 грн;
  • зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей.

Доповнення

З березня по жовтень українцям виплатили пенсій на суму 387 млрд гривень. Загалом за 10 місяців цього року 6 мільйонам людей виплачено понад 137 млрд гривень різних допомог.

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