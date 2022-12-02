В Україні провели черговий перерахунок пенсій: кому підвищать

Деталі

З 1 грудня було здійснено перерахунок пенсій у зв’язку з:



підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 2 027 грн до 2 093 грн (це стосується, зокрема, мінімальної пенсійної виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника, підвищення пенсій ветеранам війни та членам сімей загиблих та померлих ветеранів війни тощо);



встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам з повним страховим стажем (30 років для жінок/35 років для чоловіків) віком до 70 років, які отримують страхові пенсії, на рівні 2500 грн або пропорційно наявному страховому стажу (якщо менший, ніж мінімальний), виходячи з розміру 2500 грн;



зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей.



Доповнення

З березня по жовтень українцям виплатили пенсій на суму 387 млрд гривень. Загалом за 10 місяців цього року 6 мільйонам людей виплачено понад 137 млрд гривень різних допомог.