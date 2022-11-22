З березня по жовтень українцям виплатили пенсій на 387 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. З березня по жовтень українцям виплатили пенсій на суму 387 млрд гривень. Загалом за 10 місяців цього року 6 мільйонам людей виплачено понад 137 млрд гривень різних допомог. Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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“Майже 20 мільйонів українців сьогодні отримують соціальні виплати або користуються соціальними послугами. Попри всю складність ситуації, ми не затримували пенсії та ці соціальні виплати жодного разу. Більше того, пенсії були проіндексовані. З березня по жовтень виплачено пенсій на суму 387 млрд гривень”, – повідомив Шмигаль.
Деталі
Також майже 6 мільйонам людей за 10 місяців цього року виплачено понад 137 млрд грн різних допомог.
Цього місяця соціальних виплат буде здійснено на 13,8 млрд грн. Як зазначив прем’єр-міністр, це допомога багатодітним родинам, малозабезпеченим родинам, одиноким матерям, людям, зокрема дітям, з інвалідністю.
Доповнення
26 жовтня Пенсійний фонд України прозвітував, що фінансування пенсій за жовтень завершено - на ці цілі спрямували 50,6 млрд грн.