З березня по жовтень українцям виплатили пенсій на 387 млрд гривень

Цитата

“Майже 20 мільйонів українців сьогодні отримують соціальні виплати або користуються соціальними послугами. Попри всю складність ситуації, ми не затримували пенсії та ці соціальні виплати жодного разу. Більше того, пенсії були проіндексовані. З березня по жовтень виплачено пенсій на суму 387 млрд гривень”, – повідомив Шмигаль.

Деталі

Також майже 6 мільйонам людей за 10 місяців цього року виплачено понад 137 млрд грн різних допомог.

Цього місяця соціальних виплат буде здійснено на 13,8 млрд грн. Як зазначив прем’єр-міністр, це допомога багатодітним родинам, малозабезпеченим родинам, одиноким матерям, людям, зокрема дітям, з інвалідністю.

Доповнення

26 жовтня Пенсійний фонд України прозвітував, що фінансування пенсій за жовтень завершено - на ці цілі спрямували 50,6 млрд грн.