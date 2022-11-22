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С марта по октябрь украинцам выплатили пенсии на 387 млрд гривен

С марта по октябрь украинцам выплатили пенсии на 387 млрд гривен

Киев • УНН

 • 416985 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. С марта по октябрь украинцам выплатили пенсии на сумму 387 млрд гривен. Всего за 10 месяцев этого года 6 миллионам человек выплачено более 137 млрд гривен разных пособий. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

“Почти 20 миллионов украинцев сегодня получают социальные выплаты или пользуются социальными услугами. При всей сложности ситуации мы не задерживали пенсии и эти социальные выплаты ни разу. Более того, пенсии были проиндексированы. С марта по октябрь выплачены пенсии на сумму 387 млрд гривен”, – сообщил Шмыгаль.

Детали

Также почти 6 миллионам человек за 10 месяцев этого года выплачено более 137 млрд грн разных пособий.

В этом месяце социальные выплаты будут осуществлены на 13,8 млрд грн. Как отметил премьер-министр, это помощь многодетным семьям, малообеспеченным семьям, одиноким матерям, людям, в частности детям, с инвалидностью.

Дополнение

26 октября Пенсионный фонд Украины отчитался, что финансирование пенсий за октябрь завершено – на эти цели направили 50,6 млрд грн.

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