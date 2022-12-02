В Украине провели очередной перерасчет пенсий: кому повысят

Детали

С 1 декабря был произведен перерасчет пенсий в связи с:



повышением прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, с 2027 грн до 2093 грн (это касается, в частности, минимальной пенсионной выплаты лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий, семьям военнослужащих в случае потери кормильца, повышения пенсий ветеранам войны и членам семей погибших и умерших ветеранов войны и т.п.);



установлением минимальной пенсионной выплаты неработающим лицам с полным страховым стажем (30 лет для женщин/35 лет для мужчин) в возрасте до 70 лет, получающих страховые пенсии, на уровне 2500 грн или пропорционально имеющемуся страховому стажу (если меньше минимального) исходя из размера 2500 грн;



изменением показателя средней заработной платы, применяемого при исчислении пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и нетрудоспособным членам их семей.



Дополнение

С марта по октябрь украинцам выплатили пенсий на сумму 387 млрд гривен. Всего за 10 месяцев этого года 6 миллионам человек выплачено более 137 млрд гривен разных пособий.