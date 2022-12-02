В Україні розпочали фінансування пенсій за грудень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні розпочали фінансування пенсій за грудень, за день спрямували на ці цілі понад мільярд гривень, повідомили в Пенсійному фонді України, пише УНН.
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"Згідно з затвердженим графіком, 1 грудня розпочато фінансування виплати пенсій за грудень. На пенсійні виплати через АТ “Укрпошта” спрямовано 1,3 млрд грн", - повідомили у ПФУ.
Доповнення
Пенсійний фонд України 1 грудня провів планові перерахунки пенсій, які проводяться автоматично без додаткових звернень пенсіонерів.