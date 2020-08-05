В Украине реализация переработанных водных биоресурсов увеличилась на 8% - Госрыбагентство
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. За полгода Украина реализовала переработанных и консервированных рыбы, ракообразных и моллюсков на 2 715 млн грн, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.
"По данным Государственной службы статистики Украины в течение января-июня 2020 года объем реализации переработанных и консервированных рыбы, ракообразных и моллюсков составил 2 715 млн грн. Такой результат на 203,2 млн грн (8,1%) больше, чем за аналогичный период 2019 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что объем реализации указанной продукции за пределы страны за шесть месяцев текущего года составил 102,8 млн грн.
Так, в 2019 году реализовано переработанных и консервированных рыбы, ракообразных и моллюсков на 5 681,1 млн грн, из которых 282,9 млн грн - на внешние рынки.
Напомним, за пять месяцев Украина экспортировала рыбы и ракообразных на 10,6 млн долларов, больше всего такой продукции в денежном выражении купила Германия.